Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ

Выставка-презентация дизайн-решений для современного мегаполиса «Город: детали» пройдет в 75-м павильоне ВДНХ. Мероприятие состоится с 3 по 5 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь интерактивной экспозиции составит более 15 тысяч квадратных метров. Она вместит порядка 250 дизайнерских проектов спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов.

Ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты в рамках выставки обсудят мировые тенденции по созданию комфортной городской среды. Планируется поведение трех тематических секций. Среди участников — известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати.

Вход бесплатный, зарегистрироваться можно на официальном сайте выставки.





