Выпуск косаток из бухты Средней оказался самым масштабным экспериментом в мире

Выпуск в естественную среду обитания 10 косаток из бухты Средней, где они находились в так называемой китовой тюрьме, стал самым масштабным на Земле экспериментом по изучению поведения этого вида животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Там подвели тог почти годового наблюдения за жизнью выпущенных хищных морских млекопитающих.

Перед освобождением на теле китообразных закрепляли специальные спутниковые метки, которые позволяют отслеживать их перемещения в водной среде. Были чипированы все 10 косаток, а также 11 наиболее крупных белух, которые также содержались в китовых застенках.

Помимо спутникового отслеживания, исследователи и добровольцы проводили полевые исследования, которые дали возможность получить довольно уникальные сведения о поведении и миграциях косаток и белух в условиях дикой природы. Причём наблюдения за морскими животными не будут прерваны даже при потере спутниковых меток. Исследование продолжится в экспедиционный сезон текущего года.

Около 100 белух и косаток содержались в центре реабилитации морских животных в бухте Средней с лета 2018 года, последних особей отпустили в естественную среду обитания в ноябре 2019 года. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов.

