Жителей России предупредили о грядущих магнитных бурях
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук предупредила, что в конце октября ожидаются магнитные бури.
С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября — средняя. Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбужденной, после чего состояние нормализуется.
По расчетам ученых, в целом октябрь будет относительно безопасным с точки зрения активности Солнца и магнитосфера Земли останется в спокойном состоянии большую часть времени.
В классификацию магнитных бурь входит пять уровней. Слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграции птиц и животных.
Прогнозируемая на конец октября магнитная буря – не первая для этой осени. Так, возмущение магнитосферы уже вызывали вспышки на солнце, зафиксированные в сентябре. Тогда бури достигли среднего уровня, при котором нарушается работа навигационных систем и происходят сбои напряжения в промышленных сетях.
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