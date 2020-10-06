Жителей России предупредили о грядущих магнитных бурях

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук предупредила, что в конце октября ожидаются магнитные бури.

С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября — средняя. Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбужденной, после чего состояние нормализуется.

По расчетам ученых, в целом октябрь будет относительно безопасным с точки зрения активности Солнца и магнитосфера Земли останется в спокойном состоянии большую часть времени.

В классификацию магнитных бурь входит пять уровней. Слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграции птиц и животных.

Прогнозируемая на конец октября магнитная буря – не первая для этой осени. Так, возмущение магнитосферы уже вызывали вспышки на солнце, зафиксированные в сентябре. Тогда бури достигли среднего уровня, при котором нарушается работа навигационных систем и происходят сбои напряжения в промышленных сетях.

