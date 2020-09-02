Все малокомплектные школы Подмосковья организовали бесплатное питание для младшеклассников
Бесплатное горячее питание для младшеклассников организовано во всех малокомплектных школах Московской области. Всего в регионе свыше 120 таких учреждений, численность учеников в каждом из которых не превышает 100 человек. Губернатор области Андрей Воробьёв проверил, как обеспечиваются завтраки и обеды в одной из школ Богородского городского округа, передаёт корреспондент «Радио 1».
В малокомплектной школе №59 в деревне Тимково в этом учебном году за парты сели около 70 детей с 1 по 9 класс. Это старейшая школа в муниципалитете, она заработала в 1905 году. Как и во всех школах региона, с 1 сентября для учеников с 1 по 4 класс здесь организовано бесплатное горячие питание. После проведённого два года назад капитального ремонта в школе действует современная кухня полного цикла.
Глава региона Андрей Воробьёв пообщался с педагогическим составом и учениками, посетил школьную столовую и отметил важность внимания к небольшим учебным заведениям Подмосковья.
«Абсолютное большинство учеников здесь питаются бесплатно. Есть социальные программы, и, конечно, вся младшая школа у нас в Подмосковье получает горячее питание бесплатно. С точки зрения питания здесь проблем нет. И с точки зрения образования тоже. Все учителя на местах. Хочу сказать слова благодарности всем, кто работает в таких небольших населённых пунктах. Мы стараемся ремонтировать эти школы, потому что школа в деревне – это всегда центр притяжения», – сказал Андрей Воробьёв.
В минувшем августе внимание на важность обеспечения горячим питанием учащихся малокомплектных школ обратил президент страны Владимир Путин.
Льготная программа бесплатного питания подмосковных младшеклассников рассчитана более чем на 400 тысяч детей и реализуется за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов.
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