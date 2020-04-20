Возобновляется бронирование летних туров в Сочи
Отечественные туристические операторы приступили к возобновлению бронирования летних путёвок в Сочи. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ориентировочная дата открытия сезона 1 июня.
По словам Тюриной, основной интерес клиенты проявляют к поездкам в августе - сентябре. На более ранние летние месяцы ситуация до конца не ясна.
Ранее о начале бронирования летних туров в Сочи сообщил туроператор «Интурист». Чартеры предполагается запустить с 1 июня по конец октября. Вылеты предполагается организовать пока из пяти городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
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