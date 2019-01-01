Волочкова прокомментировала сообщения о своей свадьбе
Бывшая балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе. Как сообщает РИА ФАН, эти сведения не соответствует действительности. По словам балерины, иногда «сплетни бегут впереди» нее.
При этом Волочкова подчеркнула, что кандидат на ее руку и сердце необязательно должен иметь внушительный банковский счет, так как самое главное в отношениях – внимание и любовь.
Экс-балерина также рассказала о своем разрыве с певцом Николаем Басковым. По словам Волочковой, они расстались мирно и теперь каждый из них идет «своим путем по дороге творчества», сообщает Ura.ru.
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