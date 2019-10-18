Вместо грибов в подмосковном лесу нашли норковую шубу

Поход в лес за грибами поправил материальное положение молодой жительницы города Фрязино в Московской области. Девушка обнаружила за одним из стволов поваленного дерева скатанную норковую шубу. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», необычная находка была сделана в Щелковском лесу.

Как рассказала сама 21-летняя девушка, шуба лежала в нескольких метрах от дороги, поблизости с дачным посёлком. По подолу и манжетам шуба оказалась поедена молью, однако основной мех сохранился в хорошем состоянии. Впрочем, находка всё же не будет совсем бесплатной. Жительнице Фрязино придётся заплатить 5 тысяч рублей за химическую чистку.

Девушка в шутку обратилась к обладателям ценных зимних одежд с просьбой в другой раз оставлять в лесу новые шубы с ценником.

