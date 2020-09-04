Власти Подмосковья: цены на подорожавшие товары стабилизируются осенью

Опережающий инфляцию рост цен на ряд товаров, отмеченный за последнюю неделю, вызван ситуативными особенностями рынка, ситуация стабилизируется в течение месяца-двух, заявил «Радио 1» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.

«Всё формирует рынок. Спрос определяет предложение. Думаю, что рост цен – это временное явление. Может, связанное с сезонностью, может – с перебоями в поставках. Потому что во время ограничений из-за коронавируса были разорваны какие-то логистические цепочки, перекрыты какие-то транспортные артерии. Думаю, в течение месяца, максимум – полутора-двух всё встанет на свои места, абсолютно не о чем волноваться», – сказал Головнёв.

Ранее сообщалось, что на конец августа инфляция в России оставалась на нулевом уровне три недели подряд. При этом за неделю зафиксирован рост цен не некоторые продовольственные и непродовольственные товары, в том числе – медикаменты. Отмечается резкое подорожание овсянки: её стоимость поднялась минимум на треть при оптовых закупках и на 10% – в рознице.

Ограничения, нацеленные на борьбу с распространением коронавируса нового типа, ввели на территории Московской области весной. Некоторые предприятия были закрыты, существенно ограничена торговля. Большую часть ограничений власти сняли в июне.

