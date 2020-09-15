Власти Новосибирской области встретились с партиями, прошедшими в Заксобрание

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив встретились с представителями политических партий, прошедших на выборах в региональный парламент.

По итогам обработки 98% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Новосибирской области, набирая 38% голосов. По данным облизбиркома, у КПРФ - 16,66%, ЛДПР - 13,6%, партия «Новые люди» набрала 6,9%, «Справедливая Россия» - 6%.

Глава региона Травников поблагодарил всех участников избирательной кампании за открытую, честную, конкурентную борьбу, в которой, по его словам, «было мало фактов черного пиара». «Сильному человеку не нужно принижать своего соперника, мешать ему. И в ходе выборов в Заксобрание было именно так. Это вселяет надежды на то, что в Заксобрание придут сильные люди». – отметил он.

Травников также заявил, что полностью удовлетворён тем уровнем взаимоотношений, которые сложились в последние годы между правительством и парламентом региона. Он подчеркнул, что намерен добиваться сохранения и укрепления сложившихся конструктивных взаимоотношений.

«Надеюсь, это скажется на работе всего Законодательного собрания, которое мы рассматриваем как рабочий, а не политический орган, который готовит и принимает решения, в первую очередь, социально-экономического характера, необходимые для развития региона. Хотелось бы, чтобы мотивами грядущих дискуссий были интересы жителей, а не политические амбиции или коммерческие интересы», - добавил он.

Председатель Заксобрания Шимкив поздравил представителей победивших партий и выразил надежду, что в новом созыве сложившиеся традиции уважения и сотрудничества между фракциями будут продолжены.

«Мы работали профессионально, конструктивно. При фракционном перевесе «Единой России» за все пять лет мы ни разу не воспользовались правом большинства. Мы всегда находили компромисс. Никогда не были приняты решения без согласования с другими депутатами… Я вас призываю к такой же работе. Вопросов будет очень много, надо встречаться, разговаривать, находить оптимальные решения. И работать не на какие-то политические амбиции, а на развитие нашей области, нашего огромного города Новосибирска», - подчеркнул спикер.

Положительную оценку прошедших выборов дал глава фракции КПРФ в Заксобрании Владимир Карпов. «Эта кампания обеспечила представительство практически всех крупных социальных групп нашей Новосибирской области... Это важнейшее достижение прошедшей избирательной кампании», - убежден Владимир Карпов.

По мнению же Анатолия Кубанова из «Справедливой России», «избрание в региональный парламент шести политических партий – лучшее подтверждение отсутствия в регионе административного давления.

Галина Бизяева из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Дарья Карасева («Новые люди») и Александр Щербак (ЛДПР) заявили о готовности к конструктивному диалогу ради блага региона.

