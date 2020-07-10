Власти Москвы за полгода сдали в аренду предпринимателям более 220 помещений на льготных условиях

Представители малого и среднего бизнеса в Москве с начала года арендовали у города по сниженной ставке (от 100 рублей) в подвальных пространствах и на первых этажах (от 4750 рублей) 226 нежилых помещений, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Малый и средний бизнес может арендовать у города помещения различной площади на первых этажах и в подвальной части домов по льготной ставке в среднем за 8,2 тысячи рублей за квадратный метр, при средней цене аренды одного квадратного метра при обычных условиях более 13,5 тысячи рублей. Наиболее востребованными на торгах являются помещения небольшой площади, которые часто становятся объектами стрит-ритейла или сферы бытовых услуг. Так, средняя площадь по льготной ставке в первые полгода составила 70 квадратных метров», - отметил вице-мэр.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, конкуренция на торгах по льготной аренде составляет 7 участников на лот. Самыми высококонкурентными лотами стали объекты на востоке и северо-востоке Москвы.

«Рекордсменом по конкуренции стало помещение в доме 88 на Алтуфьевском шоссе, на него претендовали сразу 42 участника. В результате стоимость договора на его аренду возросла более чем в тысячу раз: с 168,3 тысячи до 1,9 миллиона рублей. Сейчас в Москве взять в аренду на льготных условиях город предлагает еще более 220 помещений», - рассказал он.

Технические характеристики лотов и их расположение можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».



