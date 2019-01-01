Власти Москвы хотят отсудить миллионы у Церетели
Власти Москвы намерены отсудить у Зураба Церетели 55 миллионов рублей. Именно на эту сумму зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества к именитому скульптору, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что иск уже поступил в арбитраж поступил, однако к производству пока не принят. В чём суть претензий города к автору памятника Петру I также пока не уточняется.
Иск передан судье Кристине Хабаровой, входящей в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой, отмечает RT.
Добавим, в пресс-службе Церетели пока инцидент не комментируют. По словам представителя скульптора, на данный момент юристы выясняют обстоятельства и суть претензий.
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