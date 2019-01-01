В Забайкалье исследуют древние знания тибетской медицины

В Забайкалье опубликуют лимитированный тираж знаний тибетской медицины на 200 страниц. Как отметили в Агинской буддийской академии, изучение проводилось в рамках проекта «Организация научно-образовательной площадки для исследований в сфере источниковой базы тибетской медицинской системы – культурного наследия буддистов Российской Федерации». Как пишет «ФелералПресс», этот проект реализуется на средства президентского гранта в размере 1,8 миллиона рублей.

Для создания научно-образовательной площадки были приобретены современные издания первоисточников тибетской медицины как на языке оригинала, так и переведенных трудов и исследований по этой теме, в том числе 90-томное собрание сочинений «Компендиум тибетской медицины» (серия Арура).

В ходе программы были проведены образовательные мероприятия для учащихся медицинской академии и колледжа. В них принимали участие преподаватели тибетской медицины из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Омска. Слушатели курсов перевели пять текстов из «Компендиума тибетской медицины».

В результате реализации проекта продолжается продуктивный диалог между носителями традиционных знаний тибетской медицины – эмчи и ученым сообществом, изучающим эту традицию. Также обеспечивается доступ к книгам из библиотечного фонда академии для читателей, положено начало созданию лаборатории по переводу древних медицинских текстов на русский язык. Работа в этом направлении будет продолжена и после завершения проекта.

Добавим, в прошлом году НКО Забайкальского края получили президентские гранты на сумму более 42 миллионов рублей. По итогам первого конкурса президентских грантов в этом году в регион будет направлено более 17,8 миллиона рублей для реализации 12 инициатив.



