В Японии 62-летняя актриса сыграла девушку-подростка
В Японии актриса в возрасте 62-ух лет Ёсико Мияздаки сыграла одну и ту же героиню в подростковом возрасте и в старости, сообщает medialeaks.ru.
Ёсико Мияздаки снялась в рекламном ролике ресторана фастфуда. Она сыграла девушку-подростка 70-х годов прошлого века, которая пришла в ресторан на первое – не очень удачное - свидание. Актрисе наложили искусный грим для создания этого образа.
Во второй части ролика она играет пожилую женщину в окружении семьи, рядом с мужем – тем, человеком, который пригласил ее в ресторан.
Ранее профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН заявил, что он скептически относится к возможности появления бессмертного человека в ближайшее десятилетие.
«Считаю такие прогнозы слишком оптимистичными. Когда-то нам обещали избавиться от рака, но этого так и не произошло. Допускаю вероятность изменения природы человека в ближайшее десятилетие, что может привести за собой серьезные последствия, которые будут хорошо просчитаны. А вообще, все это больше похоже на пиар-ход для привлечения дополнительного финансирования», - заявил футуролог.
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