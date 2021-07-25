В Японии 62-летняя актриса сыграла девушку-подростка

Ёсико Мияздаки снялась в рекламном ролике ресторана фастфуда. Она сыграла девушку-подростка 70-х годов прошлого века, которая пришла в ресторан на первое – не очень удачное - свидание. Актрисе наложили искусный грим для создания этого образа.

Во второй части ролика она играет пожилую женщину в окружении семьи, рядом с мужем – тем, человеком, который пригласил ее в ресторан.

Ранее профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН заявил, что он скептически относится к возможности появления бессмертного человека в ближайшее десятилетие.

«Считаю такие прогнозы слишком оптимистичными. Когда-то нам обещали избавиться от рака, но этого так и не произошло. Допускаю вероятность изменения природы человека в ближайшее десятилетие, что может привести за собой серьезные последствия, которые будут хорошо просчитаны. А вообще, все это больше похоже на пиар-ход для привлечения дополнительного финансирования», - заявил футуролог.

