В Тверской области восстановили электроснабжение после сильного ветра

В населенных пунктах Тверской области, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий, возобновлена подача электроэнергии. Электричества отключалось в ночь с 27 на 28 октября. Основные электросетевые комплексы, непосредственно влияющие на энергоснабжение, введены в работу.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, компании «Россети», руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований нам удалось существенно минимизировать ситуацию с нарушением энергоснабжения районов Верхневолжья. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным Правительством», - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тверской области.

Работы в населенных пунктах, где произошли сбои в энергообеспечении, велись круглосуточно. Было задействовано более 280 бригад, около 1200 человек, 400 единиц техники. В настоящее время на территории постращавших от стихии районов продолжается мониторинг ситуации и контроль за бесперебойным электроснабжением потребителей.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер силой до 26 м/с, обрушившийся с вечера 27 октября на Центральную Россию и Поволжье, привел к сбоям и нарушению электроснабжения в ряде регионов.

