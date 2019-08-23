В Твери открыли памятник «Пожарным и спасателям»

Открытие памятника «Пожарным и спасателям» состоялось 23 августа в Твери. В торжественной церемонии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также замминистра МЧС Илья Денисов, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, ветераны пожарной службы и жители города.

Скульптуру из бронзы установили на Пожарной площади, где базировалась первая пожарная часть города, созданная ещё в 1903 году.

«Тверская земля внесла важный вклад в становление пожарного дела в нашей стране. Сегодня тверские спасатели и пожарные с честью продолжают традиции предшественников. Ежегодно, благодаря вашему профессионализму, удаётся спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных — спасение человеческих жизней», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что памятник станет не только украшением города, но и будет символизировать благодарность горожан спасателям. Кроме того, по его мнению, он может способствовать патриотическому воспитанию современной молодёжи.

Добавим, на площади, где установили памятник, будут проводиться торжественные церемонии принятия присяги сотрудниками МЧС России, а также иные мероприятия патриотического характера.

