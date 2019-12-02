В ЦДМ на Лубянке начала работать новогодняя ярмарка

В Центральном Детском Магазине на Лубянке открылась новогодняя ярмарка с дизайнерскими подарками и сувенирами. Гостей ждут рождественские декорации, волшебная парящая ель и множество приятных сюрпризов. Весь декабрь и на протяжении новогодних каникул в ЦДМ на Лубянке будут проходить сказочные театральные представления и увлекательные шоу в сопровождении оркестров Снеговиков и Дедов Морозов.

На рождественской ярмарке можно приобрести елки, декоративные украшения, гирлянды, посуду из дерева оливы, сувениры из лаванды, а также снежные шары, вязаные вещи ручной работы, мягкие игрушки и сладкие подарочные наборы.

«Мы хотим, чтобы и дети, и взрослые погрузились в прекрасную атмосферу волшебства и праздника. Особенно ценно для нас – хотя бы на несколько часов вернуть сегодняшних взрослых в счастливое и беззаботное детство», - рассказала НСН Светлана Мазур, вице-президент компании «Галс-Девелопмент», собственника ЦДМ.

Маленькие гости ЦДМ смогут отправить письмо с заветными желаниями в приемной Деда Мороза и встретить самого главного волшебника со Снегурочкой. Все желающие смогут попасть в домик новогоднего волшебника, рассказать стихотворение и получить сладкий подарок. Создавать новогоднее настроение будут Снегурочки-барабанщицы, Парад Игрушек и анимационная команда, а 7 января здесь пройдет рождественский симфонический концерт.

28 декабря Дед Мороз будет ждать всех на ярком новогоднем торжестве. Четвертый год подряд ЦДМ на Лубянке традиционно становится заключительной точкой «Путешествия Деда Мороза» по городам России.

ЦДМ в связи с наступающими праздниками продлил часы работы.

