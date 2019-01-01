В среду Москву ожидает жара с грозами

Жаркая летняя погода придет в российскую столицу в среду, 22 мая. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Во второй половине дня вероятны кратковременные дожди с грозами, передает РИА Новости.

По словам синоптика, такая температура выше нормы на 4 градуса.

Ветер будет юго-западный ветер, скорость 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

