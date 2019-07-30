В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Пятисантиметровые летающие тараканы стали появляться на улицах Сочи. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Отмечается, что эти редкие насекомые являются американской разновидностью тараканов. Длина их тела достигает пяти сантиметров, а усы — девяти. При этом они хорошо летают.
Распространение тараканов в Национальном парке объяснили возможным непреднамеренным завозом или бегством насекомых из террариумов, где их часто содержат в декоративных целях или как корм для змей.
Добавим, специалисты убеждены, что у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье. Подчёркивается, что насекомые небезопасны, могут вызывать аллергическую реакцию у человека, а также вредить зданиям.
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