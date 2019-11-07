В Шереметьево на борт не пустили слишком толстого кота

В аэропорту Шемреметьево на борт не пустили кота Виктора, потому что его вес превышал допустимый, то есть 10 кило. Владелец усатого пассажира отказался сдавать питомца в багажное отделение, поменял билеты на день позже и разместил объявление в соцсетях с просьбой подменить его кота на более стройного.

Как пишут Дни.ру, откликнулись хозяева кошки Фиби. Весы показали допустимую норму, сотрудница авиакомпании выдала посадочный талон, после чего кот был благополучно передан обратно хозяевам. Кот Виктор бизнес-классом отправился во Владивосток.