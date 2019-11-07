В Шереметьево на борт не пустили слишком толстого кота

7 ноября 201920:43

В аэропорту Шемреметьево на борт не пустили кота Виктора, потому что его вес превышал допустимый, то есть 10 кило. Владелец усатого пассажира отказался сдавать питомца в багажное отделение, поменял билеты на день позже и разместил объявление в соцсетях с просьбой подменить его кота на более стройного.

Как пишут Дни.ру, откликнулись хозяева кошки Фиби. Весы показали допустимую норму, сотрудница авиакомпании выдала посадочный талон, после чего кот был благополучно передан обратно хозяевам. Кот Виктор бизнес-классом отправился во Владивосток.

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Ранее НСН сообщала, что китайская компания Sinogene анонсировала массовую продажу клонированных котов. Стоимость воспроизведения копии любимого питомца пока оценивается в 250 тысяч юаней или же 35,4 тысяч долларов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЖивотныеАэропорт