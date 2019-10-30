В России умерла самая старая женщина в мире

В поселке Алча Астарханской области на 125-ом году жизни скончалась самая пожилая женщина в Мире Танзиля Бисембеева, сообщает «Российская газета».

Бисембеева родилася в 1896 году, таким образом пережив царскую Россию, две мировые войны, создание и распад СССР. В январе 2019 года она официально стала самым пожилым человеком в мире. Однако в Книге рекордов Гиннесса, в отличие от Книги рекордов России, Бисембеевой попасть не удалось: вместо нее самым пожилым человеком мира там считается француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, так как ее дата рождения была подтверждена документально.

