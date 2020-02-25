В России стартовал конкурс «Лидеры России. Политика»

Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика», который позволит отобрать политических лидеров. Об этом пишет 25 февраля ТАСС.

«Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью», - отметил Кириенко.

Заявки на конкурс можно подавать с 25 февраля 2020 года. Принять участие в конкурсе смогут граждане России в возрасте от 21 года по 55 лет. Оператором конкурса станет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж». Регистрация участников продлится до 16 марта, в марте-апреле будет проходить дистанционный этап, а в апреле-мае — полуфиналы. Финал конкурса состоится в мае 2020 года. По итогам конкурса будет отобрано 70-80 человек, которые пройдут обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

