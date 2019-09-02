ГАЗ презентовал новое поколение «Газели»
Администрация Горьковского автозавода презентовала «ГАЗель» нового поколения. Легкий коммерческий автомобиль появился на выставке Comtrans 2019, сообщает РИА ФАН.
Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин заявил, что главное отличие нового поколения «Газели», которое получило в названии добавку NN, заключается в интеллектуальной платформе. Заявлено, что «ГАЗель NN» обеспечивает более 30 систем помощи водителю, а также отличается повышенными удобствами для водителя. Кроме того, обещаны универсальность и сниженная стоимость содержания.
По словам Сорокина, на этой базе в дальнейшем будут конструироваться новые модели и модификации легких коммерческих машин. Как отмечает RT, производство «Газели NN» должно начаться в конце будущего года, на рынок она будет выпущена только в 2021 году. Ранее стало известно, что ГАЗ разрабатывает беспилотный вариант «Газели».
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