В России проверили клубничные йогурты. Есть можно не все

Специалисты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» сформировали рейтинг клубничных непитьевых йогуртов, представленных на отечественном рынке. Ревизии подверглась продукция 28 торговых марок. Как сообщают «Известия», проверка была проведена по 62 показателям.

По итогам исследования повышенным требованиям стандарта признаны соответствующими клубничные йогурты «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «Эковакино». При этом, все производители применяют при производстве свежее молоко. Кроме того, почти все марки оказались полезными весь обозначенный срок годности. Исключение составили «Ирбитский» и «Талицкий» йогурты.

Что касается отрицательных результатов, то, например, в «Талицком йогурте» обнаружили группы бактерий кишечной палочки. В марках «Вкуснотеево», «Милково», «Б.Ю. Александров» и «Искренне Ваш» дрожжей оказалось больше, чем положено по техническому регламенту.

