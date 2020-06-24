В России пройдет фотоконкурс, посвященный краснокнижному тюльпану Шренка

Национальный Фонд «Родная земля» в июне 2020 года получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию экологического проекта «Чудо природы. Куриловская степь», который посвящен краснокнижным дикорастущим тюльпанам Шренка, и особо охраняемой природной территории «Куриловская степь» в Саратовской области.

В рамках проекта предполагается проведение фото-конкурса, к участию в котором приглашаются как фотографы-профессионалы, так и любители в возрасте от 18 лет. По итогам конкурса будут проведены три фото-выставки в Москве, Солнечногорске и Клину, а также отдельная экспозиция в рамках Фестиваля «Первозданная Россия».

Посетители выставок смогут не только увидеть фотографии, но и прослушать лекции студентов старших курсов РАУ им. К.А. Тимирязева, которые расскажут о правилах обращения с дикой природой на примере Куриловской степи.

Фотографии победителей конкурса будут представлены не только на выставках, но и войдут в изданный по итогам конкурса набор открыток с информацией о краснокнижном тюльпане Шренка. Все финалисты конкурса получат дипломы, а победителей наградят ценными подарками.

