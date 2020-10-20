В России испытали новейшую сверхгромкую систему оповещения «Орало»
Новая сверхгромкая система селективного оповещения населения «Орало» испытана в России. В тестированиях приняли участие департамент региональной безопасности Костромской области, управление цифрового развития администрации Костромской области и филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ», пишет РИА Новости.
Разработчики отмечают, что «Орало» – это устройство, предназначенное для селективного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Оно получило получило такое красноречивое название из-за своих звуковых характеристик. Встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 метров. Его громкость можно сравнить с шумом от взлетающего самолёта или работой отбойного молотка.
Известно, что в ходе испытаний сигнал оповещения поступил с телебашни в Новинках на 10 специализированных устройств – они размещены в разных районах города. Все они передавали сигнал сирены, за ним следовало голосовое сообщение: «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения». Параллельно сообщение транслировалось в эфире 10 телеканалов и трех радиостанций.
Напомним, 2 октября МЧС проверило работу электросирен и громкоговорителей по всей стране. Конкретное время проведения проверки местные власти в каждом регионе определяли самостоятельно.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.
Ранее элементы систем оповещения населения активно использовали для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения коронавируса.
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