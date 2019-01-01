В РАН поспорили с патриархом Кириллом о происхождении Вселенной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя 21 апреля высказал мнение о том, что ученые никогда не смогут постичь и описать зарождение жизни во Вселенной.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в эфире НСН сравнил мультивселенную с мыльной пеной в тазу.

«Наука ХХI века радикально изменила наши представления о зарождении Вселенной по сравнению с наукой ХХ века. В прошлом веке наука говорила о большом взрыве, который произошел 14 млрд лет назад, и сейчас происходит его финальная стадия. Благодаря вкладу в том числе советских и российских ученых сегодня мы знаем, что живем в мультивселенной, или пространственно-временной пене. Ее можно представить как мыльную пену в тазике.

То, что раньше мы называли большим взрывом, сегодня воспринимается как маленький эпизод, отдельный пузырек в мультивселенной. Она не имеет ни начала, ни конца ни во времени, ни в пространстве. Таким образом, она и существует вечно, и акта творения не было. Таково современное представление физиков о Вселенной», - отметил ученый.