В РАН поспорили с патриархом Кириллом о происхождении Вселенной
Физик-ядерщик рассказал в эфире НСН о современном учении о происхождении мультивселенной.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя 21 апреля высказал мнение о том, что ученые никогда не смогут постичь и описать зарождение жизни во Вселенной.
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в эфире НСН сравнил мультивселенную с мыльной пеной в тазу.
«Наука ХХI века радикально изменила наши представления о зарождении Вселенной по сравнению с наукой ХХ века. В прошлом веке наука говорила о большом взрыве, который произошел 14 млрд лет назад, и сейчас происходит его финальная стадия. Благодаря вкладу в том числе советских и российских ученых сегодня мы знаем, что живем в мультивселенной, или пространственно-временной пене. Ее можно представить как мыльную пену в тазике.
То, что раньше мы называли большим взрывом, сегодня воспринимается как маленький эпизод, отдельный пузырек в мультивселенной. Она не имеет ни начала, ни конца ни во времени, ни в пространстве. Таким образом, она и существует вечно, и акта творения не было. Таково современное представление физиков о Вселенной», - отметил ученый.
«Мультивселенная вечна. акта творения не было!»
Вячеслав Докучаев считает, что возникновение религии объясняется эволюционными процессами.
«Сейчас наука развивается, как и во времена Пьер-Симона де Лапласа, который жил во Франции на рубеже ХVI-XVII веков, и заявил, что наука не нуждается в гипотезе существования акта божественного творения и пытается объяснить существование мира и Вселенной без участия в их создании высших сил.
Вечная жизнь, о которой говорит религия, объясняется современной биологией. Религия возникла в процессе эволюции человека, чтобы смирить его перед ужасом бытия. Потому что эволюция страшна и ужасна. Она создает существа, которые, вылупившись, например, из икринки, должны сожрать своих собратьев, чтобы выжить. Это делается совершенно хаотически и без всякого смысла. Современная теория эволюции с точки зрения религии приводит нас к страшным выводам, но иного у нас нет», - заявил физик-ядерщик.
Ранее Вячеслав Докучаев в эфире НСН объяснил, почему снимок черной дыры, сделанный участниками международного проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), достоин Нобелевской премии .
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене