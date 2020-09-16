В Подмосковье открыли новое отделение клиники «Лапино»

Новый хирургический корпус открылся в составе многопрофильного медицинского центра «Лапино» в Одинцовском округе Московской области. В стационаре будут оказывать бесплатную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными заболеваниями.

Как передает «Радио 1», в церемонии открытия нового корпуса «Лапино» приняли участие заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство важного медицинского объекта не останавливалось даже во время пандемии и сегодня центр готов принимать не только пациентов столичного региона, но и жителей со всей страны, отметила зампред правительства России Татьяна Голикова.

«Несмотря на пандемию работы продолжались, в эти сложные недели и месяцы корпус вырос и сегодня, пандемия еще не закончилась, но мы вводим его в эксплуатацию. Это центр не только для Московской области, но и для Москвы и других регионов. Это высококлассные специалисты, современное оборудование и возможность оказывать различные виды медицинской помощи на высоком уровне», - сказала Голикова.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, многопрофильная клиника — это самая современная тенденция, позволяющая оказывать помощь разным категориям пациентов.

Благодаря договоренности клиники с главой региона, жители Подмосковья смогут получать медицинскую помощь в «Лапине», помимо ДМС и на коммерческой основе, бесплатно по полису ОМС.

«Я точно знаю, что сюда придут самые профессиональные, самые внимательные врачи. Люди, которые даже своей улыбкой и отношением лечат человека. Очень важно, что ОМС сегодня работает. В Московской области 200 частных клиник, и доля ОМС там обязательна и наращивается. Если в этом году 200 человек обслуживались в «Лапине», то в следующем году их количество будет в 3-4 раза больше», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Шестиэтажный хирургический комплекс «Лапино» включает восемь современных операционных и круглосуточный комфортабельный стационар на 120 коек. Мощности новой очереди позволят проводить более 12 тысяч операций в год, а также обеспечат около 180 тысяч амбулаторных посещений. В новом корпусе созданы более 300 рабочих мест.

Многопрофильный госпиталь «Лапино» в Одинцовском городском округе входит в сеть медицинских центров «Мать и Дитя». В строительство комплекса, а также на покупку профессионального оборудования, было вложено более 4 миллиардов рублей. Впереди - третья очередь строительства.

