В Подмосковье началась охота на легендарный медвежий лук

В Московской области начался сбор молодой черемши, которую также именуют медвежьим луком. Пользователи соцсетей делятся фото и виде своей добычи. Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня» , именно молодое растение с запахом чеснока - самое полезное.

Профессор биологического факультета МГУ, директор университетского Ботанического сада Владимир Чуб поясняет, что в конце апреля и в начале мая в черемше содержится высокое количество витаминов. После начала цветения пищевая ценность растения снизится.

Зелень растет преимущественно на юге Подмосковья в широколиственных лесах и дубравах. Сборщикам нужно быть внимательными - черемшу легко можно спутать с листьями ландыша. Правда, смертельно опасных растений, напоминающих черемшу, в Подмосковье нет. Для проверки нужно растереть лист в руках, черемша сразу запахнет чесноком.

