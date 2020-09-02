В Подмосковье на четверть снизилось количество погибших на железной дороге

За семь месяцев 2020 года на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья число погибших снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 211 до 158 человек соответственно, сообщили «Радио 1» в Минтрансе Московской области.

Наибольшее снижение погибших зафиксировано на Белорусском направлении МЖД – 54%, на Киевском направлении – 50%, на Рязанском направлении – 41%.

«В 11 муниципалитетах Подмосковья с начала года не зафиксировано смертельных случаев на железной дороге, среди них – Волоколамский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Красноармейск, Можайский округа. Снижения погибших удалось добиться благодаря комплексным мероприятиям, которые реализуются правительством Подмосковья совместно с РЖД и правоохранительными органами: анализируется каждый смертельный случай, планируются оперативные мероприятия на аварийных направлениях, проводятся рейды и разъяснительные беседы с привлечением общественных организаций, а также планируются мероприятия капитального характера на будущее во избежание смертельных случаев», – сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Рост смертельных случаев зафиксирован на Октябрьском направлении МЖД, где с начала года погибли 12 человек. А наибольшее число погибших остается в муниципалитетах, которые расположены рядом с Москвой с высоким пассажиропотоком, это округа Раменский, Подольск, Люберцы.

Основными причинами травмирования граждан на железнодорожных путях остаётся использование «народных троп», проёмов в ограждениях для безбилетного проезда и хождение по ж/д путям.

