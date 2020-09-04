В Подмосковье на бесплатное питание для школьников выделят 2,5 млрд рублей в 2021 г

Около 2,5 млрд рублей выделят из бюджета Московской области на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов в школе в 2021 году, передаёт «Радио 1» слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

«Дополнительно на бесплатное горячее питание из регионального бюджета выделено 1,1 миллиарда рублей на этот год - с сентября по декабрь. На следующий год - порядка 2,5 миллиардов», - сказала Каклюгина.

Как добавила министр, также предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов. Всего бесплатное горячее питание получают около 400 тысяч подмосковных школьников.

С 1 сентября по распоряжению губернатора Московской области учащиеся подмосковных школ обеспечены бесплатным горячим питанием. Ранее этого от регионов потребовал президент России.

