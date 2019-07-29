В почтовое обращение выйдут посвященные ВДНХ марки

Марки, посвящённые Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) войдут в обращение 31 июля, сообщает пресс-служба АО «Марка».

Отмечается, что марки будут выпускаться с изображением павильона «Космос», фонтана «Дружба народов», северного входа ВДНХ.

Дополнительно будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпель специального гашения для Москвы, а также немаркированные карточки. Марки номиналом в 50 рублей выйдут тиражом в 40 тысяч листов.

Напомним, ВДНХ подвергся масштабной реконструкции в 2014 году по распоряжению столичного градоначальника Сергея Собянина. Павильонам и фонтанам постепенно возвращают их исторический облик. На территории главной выставки находится 49 объектов культурного наследия, а реставрационные работы ведутся почти в 40 исторических зданиях и сооружениях.

