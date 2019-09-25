В парке «Остров мечты» установили гоночные аттракционы

В московском парке «Остров мечты» появились два новых аттракциона: «Гран-при мечты» и карусель «Мини-гонка». Они установлены в тематической зоне «Гонка мечты», сообщили в пресс-службе парка. Там отметили, что посетители парка смогут примерить на себя роль профессиональных гонщиков.

Аттракцион «Гран-при мечты» состоит из 20 отдельных машин, каждая из которых полностью повторяет внешний вид реального гоночного болида. Во время поездки каждый начинающий «гонщик» научится водить спортивную машину, развивая скорость до 5 км/ч.

Карусель «Мини-гонка» представляет собой восемь машин, закрепленных вокруг одной оси и движущихся по овальной траектории друг за другом с ускорением на поворотах. Это создает иллюзию гонки.

Технический директор парка «Остров мечты» Иван Шоль сообщил, что монтаж оборудования в тематическом парке находится на финальной стадии.



