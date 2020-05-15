В Новосибирской области идет масштабная реконструкция дорог

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году в Новосибирской области будет отремонтировано более 60 объектов. В их числе несколько участков на Бердском шоссе. Продолжится реконструкция трассы на Ленинск-Кузнецкий и крупных магистралей Новосибирска – улиц Кедровая, 2-я Станционная и Гусинобродского шоссе. Будут отремонтированы трассы «Новосибирск-Сокур» в Мошковском районе и автомобильная дорога «М-52-Сузун».

Глава комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев рассказал о ходе работ по реконструкции федеральной трассы на Павлодар в районе села Ярково, одного из крупнейших объектов региона, являющегося одним из основных выездов из Новосибирска. Реконструкция позволит перевести вылетную магистраль в первую техническую категорию, снизит интенсивность движения и позволит транспорту беспрепятственно выезжать из города.

«Конструкция данного участка достаточно серьёзная, которая выдерживает все допустимые нагрузки на ось транспортного средства, как грузового, так и легкового автомобильного транспорта. Я думаю, что служить он будет долго. Особое значение сегодня придаётся безопасности и качеству автомобильных дорог в рамках агломерации, это в пределах 50 – 100 км от Новосибирска. Сегодня интенсивность движения достигает здесь до 40 тысяч автомобилей в сутки в летний период», - отметил Фёдор Николаев.

Парламентарий особо подчеркнул, что ремонтируемый участок дороги выполняется с разделением транспортных потоков. «Это очень важно, поскольку порядка 85% ДТП с тяжёлыми последствиями происходит как раз при выезде автомобиля на встречную полосу», - сказал он.

Фёдор Николаев также отметил, что модернизация дорог региона будет иметь и положительный экономический эффект, так как она позволит увеличить среднюю скорость передвижения по дорогам, что даст толчок развитию экономики.

