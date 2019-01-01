В NASA напомнили о полном солнечном затмении 2 июля

Специалисты NASA напомнили, что жители Земли смогут стать свидетелями полного солнечного затмения. Как пишет The Independent, его можно будет наблюдать 2 июля. Они подчеркнули, что продолжительность затмения составит 4 минуты 33 секунды. В это время Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая свет звезды.

Ученые отмечают, что полное солнечное затмение можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили. Ученые уточняют, что последние две страны окажутся в лунной тени. Также частичное затмение смогут наблюдать жители отдельных территорий Парагвая, Уругвая, Эквадора и Бразилии.

Ранее НСН писала, что январь этого года отличился несколькими красивейшими астрономическими явлениями. Так, 21 января, россияне могут наблюдать «кровавую Луну» во время полного затмения. Московским планетарием была составлена карта-расписание, по которой можно увидеть затмение Луны. Расписание опубликовано на сайте планетария. Явление продолжается с 6.34 до 9.51 21 января. За затмением наблюдают жители Москвы, Парижа, Берлина, Нью-Йорка и Буэнос-Айреса.