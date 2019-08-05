В Москве запустят программу по раннему выявлению диабета

Гильдия развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) разработала простую анкету из восьми вопросов, ответив на которые любой человек сможет определить, есть ли у него риск возникновения диабета. Об этом НСН рассказала председатель Гильдии Алла Обухова.

«Мы сейчас начали пилотную программу в Зеленограде. Это простейшая анкета, утвержденная профессиональным обществом эндокринологов. Там 8 вопросов, очень простых, вам надо 5 минут, чтобы ответить. Там на каждый вопрос есть варианты ответа и соответственно баллы. Вы суммируете баллы и понимаете, какой у вас риск развития диабета. Если вы видите, что у вас уже имеется умеренный, высокий или очень высокий риск диабета, вы приходите в один из медицинских центров, которые участвуют в программе пока только в Зеленограде, и вам бесплатно возьмут два анализа – это глюкоза крови, это то, что берут в государственных клиниках, но чем мы отличаемся, мы берем гликированный гемоглобин», — отметила она.

Данные анализов и анкеты оценит терапевт. Он даст рекомендации по питанию и физической нагрузке, добавила собеседник НСН.

«И вот здесь, чем мы существенно отличаемся – тем, что у нас есть грамотные диетологи, члены нашей гильдии, специально несколько месяцев разрабатывали так, что даже любой безграмотный человек, даже бабушка, которая плохо видит и не знает, что такое углеводы, белки и жиры, смогла раскрыть эту памятку и понять, что она может поесть на завтрак, обед и ужин. И главное не то, что, но и сколько. Потому что организму важна правильная нагрузка, правильное пищевое поведение», — подчеркнула Алла Обухова.

По ее словам, рекомендации учитывают индивидуальные характеристики пациента.

«Программа разработана кардиологами совместно с врачами фитнес-центров. В зависимости от того, вы раньше занимались спортом или нет. Какое у вас давление, пульс. Что значит умеренная нагрузка, что значит сильная. Каждый человек может для себя выбрать, что ему нужно: поплавать в бассейне, погулять с собакой, покататься на велосипеде или пробежаться на лыжах. Сколько минут в неделю той или иной активности ему нужно, чтобы его риск не развился в диабет», — заключила собеседник агентства.

Программа по раннему выявлению диабета будет запущена в Зеленограде 1 сентября. Ее тестирование продолжится в течение трех месяцев. После этого проект планируется запустить в Москве.

