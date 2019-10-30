В Москве зафиксирована самая холодная ночь осени

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала этой осени: столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ показал -0,5 °С, информирует метеобюро Москвы.

При этом, как отмечают синоптики, нынешний октябрь выдался довольно тёплым – средняя температура была на 4 °С выше климатической нормы, передает RT.

Сегодня днём в российской столице облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и временами дождя. Температура воздуха составит от -2 до +1 градуса по Цельсию.

