В Москве умер известный скульптор Анатолий Бичуков





В Москве на 85-ом году жизни скончался Народный художник РСФСР, скульптор Анатолий Бичкуов. Об этом пишет 19 февраля «Интерфакс» со ссылкой на Российскую академию художеств.

Как пояснили в пресс-службе, дата и время прощания будут обнародованы позже.

Анатолий Бичуков родился 24 мая 1934 года в Донецке. С 1967 года член Союза художников СССР, с 2001 года - академик и вице-президент Российской академии художеств. На его счету работы по созданию более 50 памятников, мемориальных досок, монументальных скульптурных композиций, установленных как в российских городах, в том числе в Москве, так и за рубежом. Среди известных работ Бичукова - памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, «Памятник защитникам земли Российской» на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре и надгробная плита поэта на Ваганьковском кладбище, «Святой Георгий» на Трубной площади в Москве и ряд других.

