В Москве существенно потеплеет

Существенное повышение температуры прогнозируют синоптик в столичном регионе на День народного единства 4 ноября. О таких перспективах рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он уточнил, что похолодание Мосве и области продолжится до выходных дней включительно.

Потепление начнётся с понедельника, 4 ноября и далее продолжится в течение двух дней, отмечает RT. Причём, может потеплеть довольно существенно – от околонулевых значений до +10 +12 °С. Таким образом, в эти дни, скорее всего, будут побиты температурные рекорды за время наблюдений.

Завтра в Москве столбики термометров остановятся около нулевой отметки, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

