В Москве с начала июня выпало до 90% месячной нормы дождей
С начала первого летнего месяца в российской столице выпало не менее 87% месячной нормы осадков. Такую метеорологическую статистику приводит центр погоды «Фобос». Как уточнил ведущий специалист Михаил Леус, особенно обильные дожди прошли в северных и западных районах мегаполиса, передает РИА Новости.
Местами количество выпавших за 24 часа осадков сопоставимо с 2/3 июньской нормы дождей. В центре Москвы: на ВДНХ выпало 4 мм, в районе Балчуга — 6 мм. Однако наибольшая интенсивность отмечалась в окраинных районах. Так, в Строгине и Тушине выпало 10—11 мм дождя, в Немчиновке — 18 мм, совсем залило Михайловское — 48 мм.
Как отмечает RT, до этого главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, на какую погоду могут рассчитывать москвичи в предстоящие выходные.
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