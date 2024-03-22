В Москве 22 марта стало самым теплым днем 2024 года

Пятница, 22 марта, стала самым теплым днём в Москве в 2024 году, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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По его словам, температура воздуха на базовой метеостанции Гидрометцентра на ВДНХ достигла +9 градусов, накануне она не превысила 8,9 градуса.

Метеоролог также добавил, что на других станциях в столице сегодня были зафиксированы еще более высокие температуры.

Ранее синоптик Позднякова пообещала москвичам сухой и теплый апрель, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандТемператураПогода В Москве

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