В Москве 22 марта стало самым теплым днем 2024 года

По его словам, температура воздуха на базовой метеостанции Гидрометцентра на ВДНХ достигла +9 градусов, накануне она не превысила 8,9 градуса.

Метеоролог также добавил, что на других станциях в столице сегодня были зафиксированы еще более высокие температуры.

Ранее синоптик Позднякова пообещала москвичам сухой и теплый апрель, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

