В Москве прошел фестиваль к 100-летию московской службы скорой помощи

Фестиваль, посвященный 100-летию основания московской службы скорой помощи, прошел в парке «Сокольники» в минувшую субботу. 18 июля 1919 года на заседании коллегии врачебно-санитарного отдела был подписан протокол об организации станции скорой помощи в Москве. Уже 15 октября первая бригада отправилась на вызов. С этого дня и идет отсчет времени службы скорой помощи в столице.

Праздник прошел под лозунгом «100 лет спасаем жизни». На центральной аллее парка были выстроены ретро и современные автомобили «скорой». Гости могли услышать об их особенностях и об истории службы.

Сегодня на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова трудятся более 11 тысяч сотрудников. Ежедневно в столице дежурят более 1 тысячи бригад.



