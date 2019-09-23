В Москве прошел фестиваль к 100-летию московской службы скорой помощи
Фестиваль, посвященный 100-летию основания московской службы скорой помощи, прошел в парке «Сокольники» в минувшую субботу. 18 июля 1919 года на заседании коллегии врачебно-санитарного отдела был подписан протокол об организации станции скорой помощи в Москве. Уже 15 октября первая бригада отправилась на вызов. С этого дня и идет отсчет времени службы скорой помощи в столице.
Праздник прошел под лозунгом «100 лет спасаем жизни». На центральной аллее парка были выстроены ретро и современные автомобили «скорой». Гости могли услышать об их особенностях и об истории службы.
Сегодня на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова трудятся более 11 тысяч сотрудников. Ежедневно в столице дежурят более 1 тысячи бригад.
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