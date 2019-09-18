В Москве пройдет Первый московский экологический фестиваль

В субботу, 21 сентября в столице пройдет Первый московский экологический фестиваль, организованный Всероссийским обществом охраны природы (ВООП).

Мероприятие пройдет в Парке Горького при поддержке Департамента природопользования Москвы, Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии России.

В середине сентября стартовала общероссийская кампания «Сохраним лес», в рамках которой планируется до конца октября высадить 30 миллионов саженцев в регионах страны. Стоит отметить, что сохранение лесов является одной из важнейших программ нацпроекта «Экология». В кампании принимают активное участие волонтерские и молодежные организации, известные спортсмены, деятели культуры и популярные исполнители. Ожидается, что порядка трех миллионов человек по всей стране примут участие в акции.

Первый московский экологический фестиваль даст возможность тем, у кого нет возможности выехать на высадки деревьев из Москвы, принять участие в кампании онлайн. На специальной площадке через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат.

Также в рамках фестиваля запланирована очистка берега и дна Москва-реки от мусора волонтёрами и водолазами, мастер-классы по росписи экосумок, апсайклингу футболок и плетению авосек. Гости фестиваля могут получить экологические лайф-хаки и узнать всё о «медленной» моде и Zero Waste, а также почувствовать себя настоящим лесным пожарным и обучиться эко-волонтерству.

Фуд-корт с экологически чистыми продуктами поможет восстановить силы после занятий. Для юных гостей фестиваля подготовлены игры экологической направленности и детские мастер-классы. На сцене фестиваля в течение дня будут выступать популярные исполнители – Ольга Бузова, Две Маши, Дискотеке Авария, Елена Темникова, IOWA, Swanky Tunes и Полина Гагарина.

Начало мероприятия в 13:00. Подробнее о фестивале можно узнать на сайте СохранимЛес.РФ.

