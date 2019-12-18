В Москве побит температурный рекорд

Температура воздуха в Москве обновила рекордную отметку 1956 года для 18 декабря. Столбики термометров сегодня в полдень показали +2,9 °C, сообщает Гидрометцентр РФ. Это на одну десятую больше предыдущего максимального показателя для этого дня, передаёт ТАСС.

При этом максимальные значения для 18 декабря будут зафиксированы вечером. Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальное тепло обосновалось в европейской части России благодаря воздушным массам, которые поступают из южной Атлантики и со Средиземного моря, отмечает RT.

