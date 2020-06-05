В Москве побит 50-летний рекорд по осадкам

Полувековой рекорд по суточному количеству осадков установлен в Москве в четверг, 4 июня. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передаёт RT.

Так, вчера в столице выпало 29 мм осадков. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1969 году — 25 мм.

Дожди ожидаются в столичном регионе и сегодня, 5 июня. Под влиянием североатлантического циклона пройдут кратковременные ливневые дожди, местами возможны грозы, рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его оценке, может выпасть до 9-11 мм осадков.

Мощные ливни прошли в Москве и Московской области на прошлой неделе, вызвав подтопления в нескольких районах. Как сообщает «Москва 24», специалисты назвали май 2020 года самым дождливым за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений: при климатической норме в 50 мм в городе осело 169,5 мм осадков, из них 103 мм — в последние три дня месяца.

