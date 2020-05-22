В Москве найден мёртвым известный советский разведчик

В российской столице скончался известный советский разведчик Эдуард Устенко. Тело обнаружила дочь бывшего сотрудника спецслужбы, когда пришла проведать отца в квартиру дома по Матвеевской улице на западе Москвы.

Как сообщает сайт KP.RU, по данным медиков, смерть 84-летнегопенсионера наступила в результате сердечного приступа. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Устенко – отставной офицер внешней разведки. В своё время он признавался одним из самых успешных агентов Советского Союза в англоязычных странах. В частности, он выполнял задания по линии СВР в Австралии в 60-ых годах прошлого века. Затем его перебросили на работу в Великобританию.

В 1971 году Устенко попал в так называемую «массовую высылку шпионов», когда с туманного Альбиона были депортированы более 100 советских дипломатов. В 1972 году Устенко покинул службу в знаменитом третьем отделе ПГУ КГБ.

