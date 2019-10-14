В Москве действует «жёлтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе в понедельник и вторник объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение выпустил Гидрометцентр в связи с порывистым ветром. Как отмечает RT, данный уровень означает, что погодные условия «потенциально опасны».
По данным синоптиков, Москва и область сегодня находились под влиянием промежуточного гребня антициклона, однако во второй половине дня начнётся прохождение циклона, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха может составить + 16 градусов. Атмосферное давление - 749 миллиметров ртутного столба.
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