В Мосгордуме работников ЖКХ назвали бойцами невидимого фронта в борьбе с коронавирусом

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин назвал сотрудников сферы ЖКХ «бойцы невидимого фронта» в условиях коронавируса. Об этом депутат сообщил в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва»

«В борьбе с коронавирусом есть свои «бойцы невидимого фронта» - это работники ЖКХ. Именно они обеспечивают москвичам возможность жить комфортно в условиях самоизоляции. Инженерные сети и коммуникации в жилых домах сегодня испытывают повышенную нагрузку, поскольку большая часть москвичей сегодня соблюдает введенные ограничения и находится дома», - сказал он.

По его словам, сотрудники коммунальных служб находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией - на территории больниц и медицинских учреждений. «Километры инженерных сетей были проложены для того, чтобы обеспечить подключение нового инфекционного центра в Вороновском», - заявил депутат.

Он также отметил, что на территории 13 городских больниц возводятся специализированные модули для зараженных коронавирусом. Как подчеркнул парламентарий, все эти строения нужно подключить к инженерным сетям. «Надо подключить воду, тепло, электричество. Проложено более 8,5 тыс. м трубопроводов, за 96 часов были проведены 60 кабельных линий и установлены 13 трансформаторных подстанций для подключения электричества», - отметил депутат.



Также в зоне ответственности коммунальщиков находится дезинфекция подъездов, которые являются зонами повышенной опасности в случае инфекций. Дезинфекция, по словам депутата, должна проводится не реже одного раза в сутки специальными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.



«Обеззараживающая обработка должна включать в себя обработку подъездов, коридоров, тамбуров, лифтов и лестничных клеток. Обрабатывать дезинфицирующим средством работники управляющих компаний должны входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила. Ни одна контролирующая служба не сможет регулярно проверить состояние всех подъездов города. Поэтому здесь так важны внимание и активность москвичей. Каждому жителю нужно следить за тем, проводится ли уборка, а в случае нарушений - обязательно сообщать об этом», - отметил Бускин.

В случае, если дезинфекция не проводится, необходимо сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу департамента ЖКХ и благоустройства Москвы или в Государственную жилищную инспекцию города Москвы.

