В Минздраве объяснили, кому не нужно лечить COVID-19

Министерство здравоохранение уточнило, что лечение коронавирусной инфекции не требуется, если она протекает без симптоматических проявлений. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

Вместе с тем, человек, инфицированный COVID-19, даже в бессимптомной форме обязан соблюдать режим самоизоляции, поскольку может заразить других, отмечает Ura.ru.

Ранее американские ученые перечислили симптомы легкой формы протекания коронавирусной инфекции. Главные признаки - потеря вкуса и обоняния. Такие же проявления характерны и для более тяжёлых форм заболевания.

