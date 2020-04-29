В Минздраве объяснили, кому не нужно лечить COVID-19
Министерство здравоохранение уточнило, что лечение коронавирусной инфекции не требуется, если она протекает без симптоматических проявлений. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.
Вместе с тем, человек, инфицированный COVID-19, даже в бессимптомной форме обязан соблюдать режим самоизоляции, поскольку может заразить других, отмечает Ura.ru.
Ранее американские ученые перечислили симптомы легкой формы протекания коронавирусной инфекции. Главные признаки - потеря вкуса и обоняния. Такие же проявления характерны и для более тяжёлых форм заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru