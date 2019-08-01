В квартиру жителей Перми заполз питон

Жители Перми обнаружили в своей квартире питона. Как сообщает kp.ru, инцидент произошел накануне в квартире одного из домов. Полутораметровую рептилию хозяйка нашла в уборной. Ее супруг сразу позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия спасатели поймали пресмыкающееся и увезли в городскую службу спасения. Женщина позднее рассказала журналистам, что питон занимал больше половины площади санузла. По словам специалистов, змея оказалась королевским питоном — он не ядовит. Спасатели взяли его голыми руками и положил в мешок. По их мнению, змея, скорее всего, принадлежит кому-то из соседей. В чужую квартиру она могла проникнуть через вентиляцию или канализацию.

