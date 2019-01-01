В фундаменте здания Госдумы найдены опасные пустоты

Здание Госдумы в Охотном ряду могут признать аварийным. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев. По его словам, рабочие обнаружили пустоты в фундаменте здания. Такие данные были озвучены в ходе последнего заседания совета Думы.

Строители решили обследовать фундамент перед тем как приступить к ремонту зала пленарных заседаний, передает RT.

Лебедев отметил, что провалы найдены в двух местах, если строители найдут хотя бы еще одну пустоту, то здание может быть признано аварийный. В настоящее время изучение здания продолжается, отмечает Ura.ru.

Ранее координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал НСН, чем примечательно здание, в которое сейчас занимает Госдума РФ.

